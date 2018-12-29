"Теплосеть": прорыв на Белградской улице починили на 3,5 часа раньше срока

Сейчас жильцы ближайших домов получают отопление в полной мере.

Представители пресс-службы "Теплосети" рассказали о завершении ремонтных работ по Белградской улице. По данным специалистов, аварийная бригада справилась с дефектом конструкции на 3,5 часа раньше установленного срока. Восстановительные мероприятия завершены к половине седьмого утра 18 января. Ранее в организации отмечали, что ремонт успеют закончить только к 10 часам утра.

В настоящее время на участке восстановлена циркуляция в зоне отключенных от водопровода домов.

Напомним, что коммунальная авария произошла накануне, в 8.40 утра 17 января. Эксперты заметили нарушение на трубопроводе с диаметром в 800 миллиметров. Ситуация вызвала затопление дворов и улицы кипятком. Также исходящий от места прорыва пар заполонил проезжую часть, создав угрозу ДТП для автомобилистов.

На некоторое время потребителей шести домов ограничили в отоплении.

Фото и видео: Piter.tv



