В Петербурге станцию метро "Театральная" могут сделать призрачной

В Петербурге "Театральную" станцию могут не успеть достроить к назначенному сроку.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга заговорили о том,, что новая станция метро "Театральная" может стать "призраком". Об этом сообщил глава ведомства Сергей Харлашкин.

Харлашкин рассказал, что работы по строительству следующей после "Театральной" станции "Большой проспект" идут по плану. Получается, что вполне возможен пуск нового участка Лахтинско-Правобережной линии со станцией "Театральной", которая так и останется в режиме ожидания. Планируется, что мимо нее поезда будут следовать без остановки.

Отметим, что "Театральную", и "Большой проспект" должны открыть в 2019 году. При этом над строительством первой начали заниматься только в 2017 году.