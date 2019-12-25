Строители метро показали платформы станции "Театральная"

Станция будет оформлена в белых, серых и голубых тонах, стены облицованы мрамором.

Строители показали, как будут выглядеть платформы новой станции петербургского метро "Театральная". Фотографии опубликованы в группе "Подземка Петербурга" соцсети "ВКонтакте".

Станция будет оформлена в белых, серых и голубых тонах, стены облицованы мрамором. Сроки сдачи станции пока что не известны.

На данный момент продолжается переработка пилот-тоннеля. Уже пройдено 32 кольца из 222 проектных.

Станция "Театральная" будет расположена на оранжевой ветке между "Спасской" и строящейся "Горный институт".

Фото: ВКонтакте / Подземка Петербурга