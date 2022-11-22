"Тампа" проиграла "Бостону" в матче НХЛ, пропустив пять шайб

Игра закончилась со счетом 5:3.

"Тампа" проиграла "Бостону" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Представители "Бэй Лайтнинг" пропустили пять шайб в свои ворота в игре против "Брюинз". Встреча завершилась с результатом 5:3 (1:1, 3:0, 1:2) в пользу гостей ледовой арены. В составе победителей голы реализовали на 16, 26, 26, 36 и 44 минутах спортсмены Давид Крейчи, Ник Фолиньо, Чарли Койл, Брэд Маршан и Давид Пастрняк, От "Тампы" на 9 и 51, а также 45 минутах отличились Ник Пол (оформил дубль) и Рудольф Балцерс.

Уточним, что капитан из"Бостона" Патрис Бержерон отметился результативной передачей и набрал свое 1000-е очко в профессиональной карьере в НХЛ. Речь идет о 409 голах и 591 передаче в 1235 проведенных матчах в составе одного клуба. Бержерон стал четвертым игроком в истории франшизы, кто достиг данного показателя. Российские форварды "Тампы" Никита Кучеров и Владислав Наместников, а также защитник "молний" Михаил Сергачев не набрали очков на встрече. Их соотечественник, голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 25 бросков из 30 по воротам.

Шайба Чинахова помогла "Коламбусу" обыграть "Флориду".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET