"Там люди в масках, Лиз, люди с автоматами": Noize MC и Монеточка выпустили песню

Пока песня доступна только в социальной сети "ВКонтакте".

Вечером 2 августа, на официальной страничке Noize MC в социальной сети "Вконтакте" появился новый трек. Музыкант записал его совместно с популярной певицей Монеточкой.

Песня называется "Люди с автоматами", а на обложке альбома изображен "голубь мира". Многие пользователи предполагают, что такого рода музыкальное детище напрямую связано со скандалами на фестивале "Нашествие".

"И люди с автоматами нас спасут от людей с автоматами, если что. Плохих людей с автоматами всех убьют, из них хорошие сделают решето. А если вдруг плохие все-таки победят, значит просто плохими были не те, это нам хорошие доходчиво объяснят перед тем, как забрать суверенитет, сказано в тексте песни

Пока новинка доступна только в социальной сети "ВКонтакте".

Дует Noize MC и Монеточки уже радовал слушателей музыкальными произведениями на остросоциальные темы. Так, в День защиты детей музыканты выпустили песню "Чайлдфри". В этом же году московский адвокат Сергей Афанасьев подал заявление в прокуртуру с просьбой проверить музыкальное произведение на призыв к подростковым самоубийствам.

Фото: Noize MC/ВК