На следующей неделе ГУП "ТЭК" проведет испытания труб в семи районах города

В связи с этим возможны случаи с прорывом трубы.

С 8 по 11 июня специалисты ГУП "ТЭК" проведут гидравлические испытания в семи районах Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

8 июня испытания запланированы в Кронштадте, Шушарах и Павловске. Работы в Пушкинском районе продлятся и в последующие дни. 9 июня на очереди сети в Выборгском районе, а 9 и 10 ― в Калининском районе. Тогда же, 10 июня, они пройдут в поселке Металлострой. Теплосети Невского района проверят на прочность и плотность 10 и 11 июня, а в Московском районе ― 11 июня.

В пресс-службе предупредили, что в связи с возможным возникновением дефектов во время гидравлических испытаний стоит быть внимательными. В случае вытекания воды на поверхность или проседания грунта нужно не приближаться к участку, в том числе на транспорта. Температура воды не превысит 40 градусов.

Ранее Piter.TV показал прорыв трубы на Стародеревенской.

Фото: gptek.spb.ru