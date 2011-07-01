"ТЭК" и "Теплосеть Санкт-Петербурга" усилили работу по ликвидации дефектов на городских теплосетях

Быстрая реакция стала возможна благодаря тесному сотрудничеству компаний, начавшемуся после объединения усилий в прошлом году.

Крупнейшие энергетические предприятия Санкт-Петербурга – АО "ТЭК СПб" и АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" – эффективно взаимодействуют друг с другом, стремясь оперативно устранить неисправности на теплосетях города.

Так, согласно сообщению пресс-службы АО "ТЭК СПб", недавно специалистами был ликвидирован серьезный дефект на тепломагистрали по адресу: Витебский проспект, дом 87/3. Специалисты за шесть часов заменили поврежденный участок длиной два метра и диаметром 150 миллиметров, временно приостановив подачу горячей воды потребителям.

Быстрая реакция стала возможна благодаря тесному сотрудничеству компаний, начавшемуся после объединения усилий в прошлом году. Объединение активов позволило обеим организациям сократить сроки устранения аварий и быстрее восстанавливать тепловое снабжение.

Генеральный директор обеих компаний Вадим Бравве подчеркнул, что главная задача – привести деятельность объединенных структур к единым корпоративным стандартам, включая высокие темпы реагирования на технологические инциденты. Одновременно разрабатываем крупные проекты модернизации сетей в зонах обслуживания Теплосети, снижающие частоту повреждений, и используем прогрессивные технологии диагностики для предотвращения аварий.

С момента запуска совместной работы специалистам удалось устранить более восьмидесяти серьезных неисправностей. Особое внимание уделяется ремонту магистралей, снабжающих теплом социальные объекты и жилые кварталы.

Ранее мы сообщили о том, что работы на теплосетях ограничат движение в Металлострое до 28 сентября.



Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб"