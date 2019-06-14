Пластинка с названием "My First Album" увидит свет 19 июля 2019 года.

В пятницу, 14 июня, стало известно о том, что "Свинка Пеппа" записала дебютный альбом к своему 15-летию. Об этом сообщает Billboard.

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Так, пластинка с названием "My First Album" увидит свет 19 июля 2019 года. В англоязычной версии голосом свинки Пеппы споет Харли Бёрд, которая также озвучивает героиню с 2007 года. Кто выступит в образе мультяшного персонажа для русскоязычной аудитории неизвестно. В сборник вошли 16 песней из мультфильма, которые написаны композиторами Джулианом Ноттом и Полом Мессло.

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Видео:DJESSMAY/Youtube

