"Стройметиз" арендовал более 11 тыс кв м складов в "Уткиной Заводи"

Крупная сделка на рынке Петербурга Стройметиз выбрал склады класса А.

Поставщик метизной продукции ООО "Стройметиз" заключил договор аренды на 11,3 тыс. кв. м в комплексе класса А "MLP Уткина Заводь". Об этом сообщили в компании Bright Rich | CORFAC International, выступившей брокером сделки.

По данным консультанта, арендатора привлекла удобная транспортная доступность и технические параметры объекта, включая допустимую нагрузку на полы. Переезд позволит компании разместить продукцию в современных условиях и расширить объем хранения.

Сумма сделки не раскрывается. Складской комплекс "MLP Уткина Заводь" общей площадью 210 тыс. кв. м расположен в одноименной промзоне Ленинградской области. Объект находится вблизи Мурманского шоссе и Октябрьской набережной, с выездом на КАД.

