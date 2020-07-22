"Союзмультфильм" выпустит новый сериал про медвежонка Умку

Уже созданы типажи персонажей и придуман характер их взаимоотношений.

"Союзмультфильм" приступил к работе над новым сериалом про приключения медвежонка Умки. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на слова директора студии Бориса Машковцева.

В настоящий момент уже созданы типажи персонажей и придуман характер их взаимоотношений. Участием в создании мультсериала заинтересовались как российские, так и зарубежные партнеры студии.

Мультфильм "Умка" режиссеров Владимира Попова и Владимира Пекаря вышел в 1969 году. Автором сценария стал писатель Юрий Яковлев, который отразил в нем всю свою любовь к маме, погибшей во время Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде. История рассказывает о дружбе белого медвежонка и мальчика.

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Видео: YouTube / "Союзмультфильм"