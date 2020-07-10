  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:44
79
nastya960
Код вставки плеера

В новой серии "Простоквашино" жители деревни готовятся к Олимпиаде

0 0

По сюжету няня Маргарита Егоровна вызывается подготовить Дядю Федора к предстоящей в школе Олимпиаде по физкультуре.

На официальном Youtube-канале киностудии "Союзмультфильм" появилась вторая серия второго сезона мультсериала "Простоквашино" под названием "Распорядок дня".  Об этом сообщила пресс-служба киностудии "Союзмультфильм".

По сюжету няня Маргарита Егоровна вызывается подготовить Дядю Федора к предстоящей в школе Олимпиаде по физкультуре. С раннего утра жители деревни бегают кроссы и вынуждены питаться исключительно полезной кашей.

Также в этой серии зрители увидят новый эпизод романтических ухаживаний Почтальона Печкина за няней Маргаритой Егоровной.

Ранее "Союзмультфильм" обновил образ Волка из "Ну, погоди!".

Видео: Союзмультфильм

 

 

 

 

Теги: простоквашино, союзмультфильм
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии