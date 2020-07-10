В новой серии "Простоквашино" жители деревни готовятся к Олимпиаде

На официальном Youtube-канале киностудии "Союзмультфильм" появилась вторая серия второго сезона мультсериала "Простоквашино" под названием "Распорядок дня". Об этом сообщила пресс-служба киностудии "Союзмультфильм".
По сюжету няня Маргарита Егоровна вызывается подготовить Дядю Федора к предстоящей в школе Олимпиаде по физкультуре. С раннего утра жители деревни бегают кроссы и вынуждены питаться исключительно полезной кашей.
Также в этой серии зрители увидят новый эпизод романтических ухаживаний Почтальона Печкина за няней Маргаритой Егоровной.
Ранее "Союзмультфильм" обновил образ Волка из "Ну, погоди!".
Видео: Союзмультфильм
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