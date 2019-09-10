"Союзмолоко" сообщило о росте себестоимости молока

Доходность производителей упала.

Гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов заявил, что доходность производителей молока упала из-за роста себестоимость производства. Произошло это на фоне "сдержанного" увеличения цен на готовую продукцию.

Доходность очень серьезно упала и в производстве, и в переработке молока. Артем Белов, гендиректор Национального союза производителей молока

Он считает, что по ряду параметров этот год для молочной индустрии станет переломным. По словам Белова, за год себестоимость в среднем выросла почти на 18%. При этом подорожали составляющие затрат. Речь идет о кормах, дизельном топливе, минеральных удобрениях.

Рост стоимости белковых кормов составил 60%. Аналогичная ситуация в переработке - рост себестоимости порядка 6-8%, при этом рост цены на полке - 3,5%". Артем Белов, гендиректор Национального союза производителей молока

Дополнительную нагрузку на отрасль добавит также ввод маркировки и повышение экологических требований для предприятий. Затраты могут вырасти на 60 млрд рублей в год.

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