"Союз МС-20" с японскими туристами совершил посадку в Казахстане

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-20" с японскими туристами и российским космонавтом на борту успешно приземлился в степи Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе государственной корпорации "Роскосмос".

Расчетная точка приземления аппарата находилась в 148 километрах от города Жезказган. На его борту находились японский миллиардер Юсаку Маэдзава, его помощник Ёдзо Хирано, а также космонавт Александр Мисуркин. После соприкосновения с землей "Союз МС-20" был взят под охрану. Приземление произошло в 6:13 по мск.

Экипаж АН-26 подтвердил посадку спускаемого аппарата пилотируемого корабля с экипажем. С возвращением на Землю, дорогой Александр! С завершением путешествия, уважаемые участники космического полета! Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Напомним, ракета-носитель "Союз-2.1а" с пассажирским кораблем "Союз МС-20" отправила японских туристов к Международной космической станции 8 декабря. На МКС космические туристы приняли участие в научной программе станции, а также занимались операциями, которые им предложили пользователи социальных сетей из списка "100 things you want MZ to do in space!".

