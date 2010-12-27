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На 58 году жизни скончалась единственная дочь Людмилы Гурченко
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Shdaria
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На 58 году жизни скончалась единственная дочь Людмилы Гурченко

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7 ноября скончалась дочь Людмилы Гурченко Мария Королева.

Мария Борисовна Королева, дочь народной артистки СССР Людмилы Гурченко скончалась в возрасте 58 лет. Известно, что ушла из жтзни она накануне выхода программы Андрея Малахова, в которой Мария принимала участие. Причина смерти пока не уточняется.

Сообщается, что сегодня, 8 ноября должна выйти программа Андрея Малахова, в которой Мария Королева встретилась с братом. Известно, что при жизни Людмилы Гурченко у ниее произошел конфликт с Марией Королевой. Одной из причин, почему мать и дочь не общались около 20 лет, стала гибель любимого внука Гурченко – Марка. Внук скончался, когда ему исполнилось 16 лет. Причина смерти - передозировка героина.

Фото: "ВК" - "Людмила Гурченко"

 

Теги: дочь гурченко , мария королева скончалась , новости культуры , новости россии , новости шоу бизнеса
Категории: Новости шоу-бизнеса России Новости России Лента новостей

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