На 58 году жизни скончалась единственная дочь Людмилы Гурченко

7 ноября скончалась дочь Людмилы Гурченко Мария Королева.

Мария Борисовна Королева, дочь народной артистки СССР Людмилы Гурченко скончалась в возрасте 58 лет. Известно, что ушла из жтзни она накануне выхода программы Андрея Малахова, в которой Мария принимала участие. Причина смерти пока не уточняется.

Сообщается, что сегодня, 8 ноября должна выйти программа Андрея Малахова, в которой Мария Королева встретилась с братом. Известно, что при жизни Людмилы Гурченко у ниее произошел конфликт с Марией Королевой. Одной из причин, почему мать и дочь не общались около 20 лет, стала гибель любимого внука Гурченко – Марка. Внук скончался, когда ему исполнилось 16 лет. Причина смерти - передозировка героина.

Фото: "ВК" - "Людмила Гурченко"