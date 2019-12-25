"Шанхайские Драконы" в Петербурге запустят акцию обмена атрибутики СКА на свой шарф

Болельщики СКА могут лишиться мерча ради акции китайских "Шанхайских Драконов".

Китайский клуб "Шанхайские Драконы", выступающий в КХЛ и базирующийся в Петербурге, объявил о запуске акции для болельщиков. По условиям, любой желающий может принести атрибутику СКА и обменять её на шарф с символикой Dragons. Акция будет проходить во время домашних матчей команды на "СКА Арене". Атрибутику армейцев — кепку, шарф, футболку или свитер — можно сдать в официальной точке продаж, расположенной в арене. Организаторы заявляют, что это "главная акция осени" и уверяют, что подобного предложения больше не будет. "Шанхайские Драконы" переехали в Петербург летом 2025 года и теперь играют на площадке, где ранее выступал СКА. В дебютной игре сезона китайская команда победила армейцев со счётом 7:4, одержав первую официальную победу в КХЛ.

Фото: ska.ru