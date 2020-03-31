"Шанхайские Драконы" пустят автобусы от Московской до "СКА Арены" в дни игр

Добраться на хоккей станет проще.

Хоккейный клуб "Шанхайские Драконы" сообщил, что в дни домашних матчей до "СКА Арены" будут курсировать автобусы от станции метро "Московская". Об этом 4 сентября написало издание "Фонтанка".

Шаттлы начнут работу уже к дебютной игре команды против СКА, которая состоится 6 сентября. Транспорт будет ходить по расписанию перед матчами и после их завершения.

Станция метро "Парк Победы", находящаяся ближе всего к арене, закрыта на реконструкцию до 2027 года. Из-за этой транспортной проблемы СКА ранее вернулся в Ледовый дворец.

Ранее клуб пробовал запускать собственные шаттлы от "Парка Победы" и "Московской", однако система работала нерегулярно. По данным "Пассажиравтотранса", в дни больших матчей перевозили до 130 тыс. пассажиров за сезон, но маршруты включали лишь под отдельные игры.

Фото: Pxhere