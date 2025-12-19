Хельсинки все также планируют вернуть беженцев на Украину.

Региональный конфликт на Украине спровоцировал на территории Финляндии увеличение спроса на услуги переводчиков в службах спасения. Соответствующей информацией с читателям поделились местные журналисты из европейского издания Yle. В 2025 году потребовался перевод потерпевшим в 1844 случаях. Большинство инцидентов касалось русского, украинского и арабского языков.

Количество обращений на иностранных языках возросло, и вместе с этим увеличилась необходимость в переводе вызовов. <…> Потребность серьезно выросла после начала украинского конфликта. пресс-релиз службы экстренной помощи Финляндии

Напомним, что в декабре 2024 года западное новостное агентство STT со ссылкой на миграционную службу (Migri) сообщило аудитории о том, что Финляндия может принять решение о возвращении беженцев домой, на Украину. По словам руководителя отдела по выдворению Migri в стране Олли Коскипиртти, новая политика властей из Хельсинки в отношении переселенцев киевского режима основана на том, что сейчас на украинской территории есть районы, которые все еще не затронуты вооруженным конфликтом, поэтому туда люди могут вернуться.

Фото: pxhere.com