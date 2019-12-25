В Петербургском центре СПИД на Бумажной прошли учения пожарных

Пожарные продемонстрировали мастерство и слаженность действий на учениях в стационаре Петербургского центра СПИД на Бумажной улице.

В четверг, 20 июля, на Бумажной состоялись успешные учения пожарных в Петербургском центре СПИД, которые были направлены на улучшение координации и эффективности действий спасателей в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению.

В мероприятии приняли участие спасатели ПЧ-19, ПЧ-41 и ПЧ-42 Кировского района, общими усилиями собравшие 5 боевых расчетов и 4 единицы техники.

Сценарий учений был сложным: возникло возгорание на 4 этаже больницы, из которого нуждалось в спасении 5 человек, а также лежачий пациент в реанимации и медработник. Важными навыками, которые пожарные отрабатывали в этот день, стали быстрота реакции, пожаротушение, эффективное спасение людей и контроль над ситуацией.

Все участники учения выразили свою глубокую благодарность за возможность принять участие в таком важном тренировочном мероприятии.

Ранее сообщалось, что в психиатрической больнице им. П. П. Кащенко идет капитальный ремонт

Фото: Комитет по здравоохранению