В психиатрической больнице им. П. П. Кащенко начался капитальный ремонт

С пятницы, 9 июня, в СПб ГБУЗ "Больница им. П. П. Кащенко" ведутся работы по капитальному ремонту помещений, кровли и инженерных сетей. Об этом сообщили в Комздраве Петербурга.
Работы планируют завершить к 2024 году. Больница не приостанавливает свою деятельность.
С целью поддержания функционирования диспансера организованы временные инженерные сети, которые будут демонтированы после монтажа новых инженерных сетей, подключения и пуско-наладочных работ. Необходимые объявления размещены на входе в учреждение.
Комздрав Петербурга
Фото: Телеграм / Комздрав СПб
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