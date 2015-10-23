В психиатрической больнице им. П. П. Кащенко начался капитальный ремонт

Работы планируют завершить к 2024 году.

С пятницы, 9 июня, в СПб ГБУЗ "Больница им. П. П. Кащенко" ведутся работы по капитальному ремонту помещений, кровли и инженерных сетей. Об этом сообщили в Комздраве Петербурга.

Работы планируют завершить к 2024 году. Больница не приостанавливает свою деятельность.

С целью поддержания функционирования диспансера организованы временные инженерные сети, которые будут демонтированы после монтажа новых инженерных сетей, подключения и пуско-наладочных работ. Необходимые объявления размещены на входе в учреждение. Комздрав Петербурга

Фото: Телеграм / Комздрав СПб