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"Сбер" создал алгоритм, способный определить наличие коронавируса по кашлю
Сегодня, 13:49
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nastya960

"Сбер" создал алгоритм, способный определить наличие коронавируса по кашлю

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Нейронной системе потребуется на это 60 секунд.

Лаборатория искусственного интеллекта "Сбера" создала алгоритм для мгновенного выявления вероятности заболевания коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Наличие или отсутствие вируса в организме определяется по симптомам и трем звуковым моделям – кашлю, голосу и дыханию. Все звуки собираются в спектрограмму, затем ее анализирует глубокая сверхточная нейронная сеть. Нейронная система обучена на основе более трех тысяч образцов дыхания и кашля, полученных из российских клиник. Результат выдается буквально через 60 секунд.

Наша модель пока не достигает точности биологического ПЦР-теста, что неудивительно, но уже сейчас имеет сопоставимые характеристики.

Сбер

В ближайшее время компания планирует создать специальное приложение, которое станет доступно в App Store и Google Play.

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Фото: Piter.tv

Теги: алгоритм, коронавирус, сбер
Категории: Лента новостей, Новости России,

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