"Сбер" создал алгоритм, способный определить наличие коронавируса по кашлю

Нейронной системе потребуется на это 60 секунд.

Лаборатория искусственного интеллекта "Сбера" создала алгоритм для мгновенного выявления вероятности заболевания коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Наличие или отсутствие вируса в организме определяется по симптомам и трем звуковым моделям – кашлю, голосу и дыханию. Все звуки собираются в спектрограмму, затем ее анализирует глубокая сверхточная нейронная сеть. Нейронная система обучена на основе более трех тысяч образцов дыхания и кашля, полученных из российских клиник. Результат выдается буквально через 60 секунд.

Наша модель пока не достигает точности биологического ПЦР-теста, что неудивительно, но уже сейчас имеет сопоставимые характеристики. Сбер

В ближайшее время компания планирует создать специальное приложение, которое станет доступно в App Store и Google Play.

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Фото: Piter.tv