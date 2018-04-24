"СЛОТ" отправили своих слушателей на "На Марс!"

Вечером 21 апреля петербургский клуб "Космонавт" наполнился мощной энергетикой группы "СЛОТ". "Мертвые звезды", "X-Stream", "Две войны" - со сцены прозвучали песни, уже давно завоевавшие любовь поклонников. Приятным сюрпризом для них стала премьера нового сингла "На Марс!". Композиция вышла всего месяц назад, однако фанаты уже выучили её наизусть.

Выступление в Северной столице стало заключительным в российском турне группы. Позади больше пятидесяти городов и свыше ста часов живых выступлений. Ради того, чтобы оказаться у самой сцены и быть ближе к своим кумирам, питерские поклонники начали собираться у входа в клуб еще за три часа до начала концерта.

Сейчас "СЛОТ" находится на пороге больших изменений. Музыканты готовят восьмую пластинку, название которой пока неизвестно. Сингл "На Марс!" войдет в новый альбом и, по словам "КЭШа", задаст вектор развития творчества рок-исполнителей. На концерте во время презентации композиции фанаты запустили в зал надувной алый шар - символ Красной планеты и подняли флаги с эмблемой "СЛОТа". Клип "На Марс!" станет первым анимационным видеороликом в истории группы. Сейчас он находится в процессе создания и появится в сети летом.

Игорь "КЭШ" Лобанов рассказал корреспондентам Piter.TV о трудностях подготовки видео-ряда:

Клип рисуется, но нас сейчас добивают всяческие события. К этим звездам мы пробиваемся через тернии. Мы должны были сделать фотосессию для нашего клипмейкера: фотографироваться при специальном свете в разных ракурсах, имитируя движения. Однако, сделать этого не смогли по техническим причинам. Когда теперь это произойдет - неизвестно.

Выступление музыкантов на петербургской сцене было под угрозой срыва из-за плохого самочувствия солистки: лишь за два дня до мероприятия стало известно, что концерт все-таки состоится. Заботливые поклонники пожелали здоровья Дарие Ставрович и подарили участникам группы плакаты с надписями "Берегите себя!". Кэш и Нуки показали их со сцены и искренне поблагодарили фанатов.

Слушатели на концерте были разными: на втором этаже клуба "Космонавт" за столиками расположились семейные пары, первый этаж занимали рокеры в футболках с символикой группы, а у самой сцены собрались молодые поклонницы "СЛОТа". Уже на второй песне люди образовали в толпе круг и начали "слэмиться". Действие продолжалось вплоть до самого окончания концерта. На самом лиричном хите группы "Круги на воде" фанаты синхронно достали дымовые факелы и устроили настоящее файер-шоу, удивив пришедших на концерт впервые.

Видео: Piter.TV