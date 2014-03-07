"Русский Букер" оказался на грани закрытия из-за отсутствия спонсора

О проблемах с финансированием комитет писал еще в конце февраля.

Оргкомитет "Русского Букера" сообщил, что в этом году из-за финансовых проблем церемония награждения писателей не состоится. Соответствующая информация появилась на сайте премии.

Каждый год в первой декаде июля Букеровское жюри собирается, чтобы определить список авторов, допущенных к конкурсу. Однако в этом году из-за отсутствия спонсора книжная премия не сможет наградить конкурсантов.

В этом году ситуация сложилась иначе. Мы уже объявляли об обстоятельствах, которые помешали нам вовремя начать премиальный процесс. Положение дел не изменилось. Спонсора у премии по-прежнему нет. Совершенно ясно, что текущий год Букером будет пропущен. Оргкомитет "Русского Букера" .

Оргкомитет сообщил, что в ближайшее время постарается найти спонсора. Однако, если дополнительного фиксирования не предвидится, фонд "Русский Букер" начнет процедуру закрытия премии.

Отметим, что о проблемах со спонсором комитет писал еще в конце февраля. В марте этого года должны были опубликовать условия вручения премии. Но организаторы не сообщали имена конкурсантов, ссылаясь на поиски спонсора. Напомним, премия "Русский Букер" на протяжении 25 лет присуждалась за лучший роман года, написанный на русском языке. Лауреатами в разные годы становились Булат Окуджава, Василий Аксенов, Людмила Улицкая и Ольга Славникова.

Фото: "Русский букер" / ВК.