Писательница Людмила Улицкая посетит Петербург 10 февраля

Творческая встреча будет посвящена новой книге, сборнику "непрозы" под названием "Бумажный театр".

В четверг, 10 февраля, в "Буквоеде" на Невском, 46 состоится творческая встреча с писательницей, лауреатом литературных премий "Русский Букер" и "Большая книга" Людмилой Улицкой. Вечер посвящен новой книге, сборнику "непрозы" под названием "Бумажный театр". В сборник вошли сценарии, личные дневники автора, эссе, мемуары и пьесы.

Главной темой стала – жизнь, как театр. Книга начинается с заметок о театре и продолжается текстами, посвященными друзьям Улицкой. Ближе к финалу "Бумажного театра" писательница поместила три наиболее важных для себя сценария "Босховы детки", пьесу "Чао, ЧАУ!" и "Чума". Последний посвящен эпидемии в Москве 1939 года.

После творческой встречи состоится автограф-сессия. Вход свободный, по QR-кодам, количество мест ограничено. Ношение масок и соблюдение социальной дистанции обязательны.

Ранее мы писали, что Моника Беллуччи в мае посетит Петербург и Москву со спектаклем о Марии Каллас.

Фото: ВКонтакте / Клуб любителей книг Людмилы Улицкой