"Руспродсоюз": розничные цены на картофель в России упали ниже прошлогодних

"Руспродсоюз" сообщил журналистам о том, что розничные цены на картофель на территории страны упали ниже прошлогодних показателей. В настоящее время средняя стоимость на продукт составляет 43,7 рубля за один килограмм, что на 15 процентов меньше заявленного уровня в 2024 году. По данным профильной ассоциации на 9 сентября, средние оптовые цены на картофель находятся на уровне 16,9 рубля за один килограмм, что на 5,1 процентов ниже показателя, зарегистрированного месяц назад и на 21,4 процентов ниже уровня, который наблюдался год назад.
Снижению цен способствует расширение предложения на рынке ввиду активной уборочной кампании. В ближайшее время мы ожидаем сохранения понижательной динамики.
Дмитрий Леонов, зампредседателя правления ассоциации
Эксперты перечислили продукты, которые подорожают осенью 2025 года.
