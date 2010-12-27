"Роснефть" начали строить заправочный комплекс в Пулково

Проект был анонсирован в начале 2010 года

В петербургском аэропорту заложили первый камень будущего топливозаправочного комплекса "Роснефть". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В конце 2020 года в Пулково появится комплекс мощностью около 300 тысяч тонн авиакеросина. Проект предусматривает создание топливной инфраструктуры: системы топливных гидрантов под перроном, складов хранения топлива на 16 тысяч кубометров, насосно-фильтрационной станции, пункта налива авиатоплива, железнодорожных путей и эстакады на 12 железнодорожных цистерн. Общий объем инвестиций в проект составляет более 3 миллиарда рублей.

Напомним, что проект был анонсирован в начале 2010 года. С того момента ему был присвоен статус стратегического, а сроки его реализации перенесены с 2018 на 2020-2021 года.

Фото: gazprom-neft.ru