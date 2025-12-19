"Росатом" достиг нулевой зависимости от импорта по композитам

Алексей Лихачев рассказал о проектах госкорпорации.

Предприятия достигли нулевой зависимости от импорта по композитным материалам. Соответствующей информацией с председателем федерального правительства Михаилом Мишустиным в Москве на рабочей встрече поделился генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Можем так сказать, что у нас сегодня нулевая зависимость от импорта. Алексей Лихачев, глава "Росатома"

Предприниматель подчеркнул, что за последние девять лет предприятия государственной корпорации сформировали полную цепочку по композитным материалам. Речь идет как об углепластике, так и стеклопластике. Такие современные технологии специалисты применяют в центрифугах, строительных и экологических проектах.

Росатом намерен в 2026 году ввести Курскую АЭС-2 в опытно-промышленную эксплуатацию.

Фото: Правительство России