"РИА Новости": российские саперы столкнулись в зоне спецоперации с новыми термобарическими минами ВСУ

Российские саперы столкнулись в зоне спецоперации с новыми термобарическими минами украинских войск. Об этом сообщает "РИА Новости".
По словам сапера с позывным Рахматулла, ВСУ дорабатывают штатные боеприпасы улучшенной системой сброса. Он уточнил, что мины оснащены оборудованием, которое реагирует на движение техники или человека. Сапер отметил, что российские войска научились работать и бороться с этими минами.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Мста-Б".
Видео: Telegram / РИА Новости
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