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"РИА Новости": российские саперы столкнулись в зоне спецоперации с новыми термобарическими минами ВСУ

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Мины оснащены оборудованием, которое реагирует на движение техники или человека.

Российские саперы столкнулись в зоне спецоперации с новыми термобарическими минами украинских войск. Об этом сообщает "РИА Новости".

По словам сапера с позывным Рахматулла, ВСУ дорабатывают штатные боеприпасы улучшенной системой сброса. Он уточнил, что мины оснащены оборудованием, которое реагирует на движение техники или человека. Сапер отметил, что российские войска научились работать и бороться с этими минами.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Мста-Б".

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, мины, саперы, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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