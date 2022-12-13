"РИА Новости": пленный заявил, что офицеры ВСУ под Авдеевкой грозят расстрелом за попытки отступления

Он добавил, что новобранцам украинской армии также может грозить тюремный срок от 7 до 10 лет.

Украинский военнопленный заявил, что офицеры ВСУ под Авдеевкой грозят расстрелом за попытки отступления. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

По словам пленного, что новобранцам украинской армии также может грозить тюремный срок от 7 до 10 лет. Он также рассказал, что был отправлен с сослуживцами на передний край укрепрайона. После того, как российские войска стали брать штурмом противника, они сдались. Украинский солдат отметил, что перед тем, как попасть на фронт, он провел двухдневный курс подготовки.

Ранее боец ВСУ снял на видео попадание в него пули.

Видео: Telegram / РИА Новости