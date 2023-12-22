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Минобороны: российские войска отразили восемь контратак штурмовых групп ВСУ

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Потери противника составили до 355 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили восемь контратак штурмовых групп украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Контратаки штурмовых групп пяти бригад противника отразили в районах Новобахмутовки, Ленинского, Первомайского и Новокалинова. Потери ВСУ составили до 355 военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, одна самоходная пушка Dana, одна гаубица Д-20, одна САУ "Гвоздика" и одна гаубица Д-30.

Ранее Минобороны сообщили, что российские штурмовики захватили очередные позиции на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, контратаки, минобороны россии, штурмовые группы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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