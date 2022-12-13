Боец ВСУ снял на видео попадание в него пули

Ролик распространился по соцсетям.

Боец Вооруженных сил Украины снял на видео попадание в него пули. Видеоролик в собственном Telegram-канале разместил Telegram-канал "Русская Весна". По информации от журналистов, инцидент произошел во время боев у Каменной. В кадре зафиксирована перестрелка с противниками. Затем украинский военный начинает кричать в надежде на то, что оппонент выйдет из укрытия. Он дает обещание, что взамен его оставят в живых и"не будут бить". В какой-то момент он падает на землю, а в камеру попадает пуля.

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Фото и видео: Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны