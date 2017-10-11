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В Шушарах эвакуировали "Пятерочку" из-за тикающей камеры хранения

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Вечером 11 октября посетителей и сотрудников магазина "Пятерочка" на Школьной улице эвакуировали из-за угрозы взрыва.

Как сообщает "Фонтанка", вечером 11 октября из магазина "Пятерочка" на Школьной улице были эвакуированы посетители и сотрудники магазина из-за угрозы взрыва.

Очевидцы рассказали, что причиной эвакуации стал странный тикающий в магазине предмет.

В региональном МЧС проведение экстренных мер подтвердили. Вызов поступил в 19.50. Сейчас на место ожидают взрывотехников, которые проверят предмет.  

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Теги: новости петербурга , новости спб , угроза взрыва , эвакуация
Категории: Новости СПб

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