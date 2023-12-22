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"Путин предупредил": в Британии пришли в ужас из-за плана Запада по Украине

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Дэвид Куртен негативно оценил военную помощь Запада для ВСУ.

Отправка иностранных военных на территорию Украину окончательно втянет коллективный Запад в военный конфликт с Россией. Соответствующее мнение огласил в YouTube-проекте The David Kurten Show британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен. Иностранный специалист заметил, что сейчас международные союзники киевского режима всеми силами должны избежать эскалации кризиса в регионе и обострения отношений с Москвой. Однако вместо этого политические элиты лишь ухудшают положение за счет отправки различных видов оружия и техники ВСУ, а также обсуждением присутствия военнослужащих НАТО на Украине.

Сейчас они обсуждают отправку туда войск стран-членов НАТО. Путин предупредил, что, если это произойдет, последует жесткий ответ с российской стороны. Они погружают нас прямиком в мировую войну. Это опасная эскалация"

Дэвид Куртен, политик

Экс-премьер Британии Трасс сделала шокирующее заявление о Западе.

Фото и видео: YouTube / David Kurten

 

Теги: великобритания, дэвид куртен, запад
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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