Дэвид Куртен негативно оценил военную помощь Запада для ВСУ.

Отправка иностранных военных на территорию Украину окончательно втянет коллективный Запад в военный конфликт с Россией. Соответствующее мнение огласил в YouTube-проекте The David Kurten Show британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен. Иностранный специалист заметил, что сейчас международные союзники киевского режима всеми силами должны избежать эскалации кризиса в регионе и обострения отношений с Москвой. Однако вместо этого политические элиты лишь ухудшают положение за счет отправки различных видов оружия и техники ВСУ, а также обсуждением присутствия военнослужащих НАТО на Украине.

Сейчас они обсуждают отправку туда войск стран-членов НАТО. Путин предупредил, что, если это произойдет, последует жесткий ответ с российской стороны. Они погружают нас прямиком в мировую войну. Это опасная эскалация" Дэвид Куртен, политик

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Фото и видео: YouTube / David Kurten