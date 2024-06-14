Майкл Ноулз попал в список лиц, которые неугодны киевскому режиму.

Американского журналиста Майкла Ноулза обидело решение украинской медиакомпании Texty включить ведущего YouTube-канала в перечень иностранцев, выступающих против поддержки киевского режима. Соответствующее заявление мужчина сделал в собственном видеоблоге. Иностранный эксперт пообещал зрителям, что с текущего момента он будет выступать против помощи Украине, которая, по его словам, совершенно не умеет завоевывать друзей и влиять на других людей.

Нельзя сказать, чтобы я был категорически против помощи Украине. До сих пор. <…> Но, знаете, если сейчас меня вносят в расстрельный список, пусть Путин ее заберет, мне все равно! Забудьте, мне до нее уже дела нет! По мне так пусть Зеленский проваливает на все четыре стороны. Майкл Ноулз, эксперт

Напомним, что на прошлой неделе Texty, связанная с американским правительством, опубликовала список людей и организаций, выступающих против продолжения выделения Вашингтоном новой поддержки Киеву, включив в него бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа и ряд влиятельных конгрессменов.

Зеленский грубо ответил Трампу на слова про завершение конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / Michael Knowles