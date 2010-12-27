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"Пушкинскую" закрыли на вход и выход
Сегодня, 12:31
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arteliseev

"Пушкинскую" закрыли на вход и выход

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Для пассажиров также недоступен переход на "Звенигородскую".

Примерно в 12:20 30 мая, из-за бесхозного предмета оказалась закрыта станция петербургского метро "Пушкинская". Об этом сообщил корреспондент Piter.TV.

Поезда следуют станцию без остановки. Ведется проверка оставленного предмета.

Фото: Piter.TV 

Теги: безопасность, закрытие станции, метро
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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