"Пушкинскую" закрыли на вход и выход

Для пассажиров также недоступен переход на "Звенигородскую".

Примерно в 12:20 30 мая, из-за бесхозного предмета оказалась закрыта станция петербургского метро "Пушкинская". Об этом сообщил корреспондент Piter.TV. Поезда следуют станцию без остановки. Ведется проверка оставленного предмета. Фото: Piter.TV