"Пушкинскую" закрыли на вход и выход

Примерно в 12:20 30 мая, из-за бесхозного предмета оказалась закрыта станция петербургского метро "Пушкинская". Об этом сообщил корреспондент Piter.TV.
Поезда следуют станцию без остановки. Ведется проверка оставленного предмета.
Фото: Piter.TV
Для пассажиров также недоступен переход на "Звенигородскую".
Примерно в 12:20 30 мая, из-за бесхозного предмета оказалась закрыта станция петербургского метро "Пушкинская". Об этом сообщил корреспондент Piter.TV.
Поезда следуют станцию без остановки. Ведется проверка оставленного предмета.
Фото: Piter.TV
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