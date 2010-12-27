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"Продавцы оборудования" вломились в квартиру к петербуржцу и украли более полумиллиона рублей
Сегодня, 10:28
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lesjasap
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"Продавцы оборудования" вломились в квартиру к петербуржцу и украли более полумиллиона рублей

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На Выборгском шоссе любопытный петербуржец купился на предложения "продавцов техники" и открыл дверь троим преступникам.

Утром 10 декабря в жилую квартиру на Выборгском шоссе позвонили “продавцы электротехники”. Хозяин решил запустить троих мужчин, чтобы узнать их предложения. Однако, мошенники напали на владельца жилья, связали его и ограбили. Мошенников интересовали не только деньги, но и документы, банковские карты и мобильный телефон. 
 
По словам потерпевшего, ему угрожали ножом. Злоумышленникам удалось снять со счета 37-летнего петербуржца 200 тысяч рублей и 6,4 тысячи долларов. Сообщается, что сотрудника правоохранительных органов удалось задержать одного из преступников. Налетчик оказался 32-летний приезжим из южного региона страны. В настоящее время полиция разыскивает остальных преступников.
Теги: выборгское шоссе , кража , налет , ограбление
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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