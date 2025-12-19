Смертельная авария на Выборгском шоссе в Петербурге попала на камеры

На Выборгском шоссе зафиксировали момент лобового столкновения ночью.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в ночь на 26 января на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге, было зафиксировано камерами видеонаблюдения, кадры аварии распространились в сети.

Видеозапись происшествия опубликовал телеграм-канал "Дорожный инспектор". На кадрах видно, как автомобиль "Рено Логан" движется по проезжей части и предпринимает попытку обгона с правой стороны. Во время маневра водитель задел обочину, после чего автомобиль потерял управление и выехал на полосу встречного движения. В этот момент по левой полосе навстречу двигался автомобиль "Лексус".

Из-за плотного потока транспорта водитель "Лексуса" не имел возможности уйти от столкновения, так как правая полоса была занята другим автомобилем. В результате произошло лобовое столкновение. По предварительным данным, в аварии погиб один человек. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Видео: Telegram / "Дорожный инспектор"