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Предприятия Ленобласти готовятся принять участие в программе "Экспортный форсаж"
Сегодня, 16:50
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Предприятия Ленобласти готовятся принять участие в программе "Экспортный форсаж"

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Первые занятия для сотрудников состоятся 27 и 28 августа.

На территории Ленинградской области впервые стартует обучающая программа "Экспортный форсаж",  которая объединит малые и средние производственные компании региона. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Проект организован Центром поддержки экспорта 47-ого региона по соглашению со Школой экспорта Российского экспортного центра. В нем примут участие 10 предприятий из совершенно разных сфер. Участники будут работать над вопросами экспорта и над соответствующими проектами  по шести модулям.

Обучение сотрудников начнется 27 и 28 августа: первые занятия коснутся подбора покупателей и выбора рынка.

Ранее мы рассказали о том, что в Кировском районе Ленобласти откроют "Фабрику процессов" для производителей.

Фото:  Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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