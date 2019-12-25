Предприятия Ленобласти готовятся принять участие в программе "Экспортный форсаж"

Первые занятия для сотрудников состоятся 27 и 28 августа.

На территории Ленинградской области впервые стартует обучающая программа "Экспортный форсаж", которая объединит малые и средние производственные компании региона. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Проект организован Центром поддержки экспорта 47-ого региона по соглашению со Школой экспорта Российского экспортного центра. В нем примут участие 10 предприятий из совершенно разных сфер. Участники будут работать над вопросами экспорта и над соответствующими проектами по шести модулям.

Обучение сотрудников начнется 27 и 28 августа: первые занятия коснутся подбора покупателей и выбора рынка.

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Фото: Piter.TV