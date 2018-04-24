"Праздник корюшки" в Петербурге стал самым любимым гастрономическим событием у туристов

Петербургская корюшка привлекает туристов со всей страны.

"Праздник Корюшки" возглавил список наиболее любимых гастрономических мероприятий по версии российских туристов. Об этом сообщает канал "Санкт-Петербург" со ссылкой на аналитическое агентство "ТурСтат". По сведениям организации, фестиваль занял лидирующее место в рейтинге гастрономических событий по России.

Среди наиболее популярных "съестных" праздников отмечается "Русская закваска" в Липецкой области. Мероприятие занимает второе место в списке. Третье место жители страны отдали "Фоминой вишне", проводимой в Белгородской области.

Напомним, что в 2018 году фестиваль корюшки в Северной столице запланирован на 12 и 13 мая. Он пройдет на территории "ЛенЭкспо". По традиции организаторы предложат гостям посетить рыбный рынок, поучаствовать в конкурсе рыбаков и акции "Зарыбление". В ее рамках петербуржцы выпустят мальков лосося в акваторию Финского залива.

Видео: Piter.tv