В выходные шоу "Поющие мосты" в Петербурге посвятят Всемирному дню туризма

В предстоящую ночь с пятницы на субботу музыкально-световое представление "Поющие мосты" будет приурочено ко Всемирному дню туризма и празднованию 25-летия Городского туристско-информационного бюро. Особенностью шоу станет тематическая лазерная проекция, демонстрирующая ключевые достопримечательности туристического Петербурга, пишет "Петербургский дневник".

Мероприятие традиционно начнется в 01:10 мелодией "Гимн великому городу" из балета "Медный всадник" композитора Рейнгольда Глиэра. Затем над водами реки Невы зазвучат знаменитые произведения Петра Ильича Чайковского: отрывки из цикла "Времена года" ("Сентябрь. Охота", "Октябрь. Осенняя песня"), Концерт №1 и Концерт №2 для фортепиано с оркестром в интерпретации Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством заслуженного деятеля искусств России Валерия Гергиева, солирует заслуженный артист России Денис Мацуев.

Одновременно на поверхности полотна моста зрители увидят узнаваемые символы Петербурга: здание аэропорта Пулково, Дом Зингера, Петропавловскую крепость, Западный скоростной диаметр и небоскреб "Лахта-центр".

Глава Комитета по развитию туризма Евгений Панкевич назвал "Поющие мосты" яркой летней традицией Петербурга, добавив, что в этот раз мероприятие посвящено празднику Всемирного дня туризма и юбилею Городского туристско-информационного бюро.

Фото: Piter.TV