Петербургского пенсионера подозревают в насилии еще над одним ребенком

Ранее он был задержан по подозрению в педофилии по отношению к другому 12-летнему ребенку.

Накануне в полицию пришла 40-летняя петербурженка, которая сообщила о преступлении в отношении ее несовершеннолетнего сына. Об этом сообщают городские СМИ.

Во вторник, 23 октября, женщина сообщила, от действий 73-летнего мужчины, задержанного ранее по подозрению в сексуальном насилии, пострадал её 11-летний сын. Они жили с подозреваемым на соседних улицах.

Полиции уже удалось установить, что пожилой мужчина заманил мальчика к себе в квартиру, где и совершил данное преступление. Он состоял в связи с ребенком, почти год: с декабря 2017 по август 2018 года. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

Ранее 73-летний петербуржец был задержан в начале октября. Его подозревают в преступных связях и с другим несовершеннолетним.

Фото: Piter.TV