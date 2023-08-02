Макс Блюменталь оценил неудачу ВСУ во время контрнаступления.

Вооруженные силы Украины несут огромные потери в личном составе и технике при попытке прорвать хорошо подготовленную линию обороны России в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Stephen Gardner сделал американский журналист, основатель и главный редактор The Grayzone Макс Блюменталь. Иностранец уточнил, что контрнаступление киевского режима потерпело крах по Запорожскому направлению на текущей неделе. По мнению аналитика, к такому результату привела эффективная работа российской артиллерии в регионе конфликта.

Даже невозможно оценить, сколько молодых украинцев погибло впустую из-за бессмысленных атак по сильно укрепленным российским позициям в Запорожье Макс Блюменталь, журналист из США

Специалист добавил, что западных союзников Киева, в частности, американцев мало волнуют огромные потери ВСУ. При этом в Вашингтоне власти также игнорируют растущие количество кладбищ в бывшей советской республике, потому что в могилах лежат не граждане США.

Экс-разведчик ВС США Шаффер заявил, что ВСУ отступят до Днепра после утраты Артемовска.

Фото и видео: YouTube / Stephen Gardner