"Почта России" официально опровергла информацию о потерянных письмах на улице Коллонтай

Представители “Почты России” официально заявили, что организация не причастна к сегодняшнему инциденту с разбросанными “письмами” на улице Коллонтай. По сообщениям сотрудников компании, выезд на место позволил им осмотреть листовки и заключить, что они не имеют никакого отношения к корреспонденции “Почты России”.
На сделанных фотографиях видно, что по дороге разбросаны рекламные отправления без почтовой маркировки, не имеющие отношения к "Почте России". Напомним, что ранее утром очевидцы сообщили, что увидели на пересечении улицы Коллонтай и Дальневосточного проспекта потерянные письма в большом количестве.