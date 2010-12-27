"Почта России" официально опровергла информацию о потерянных письмах на улице Коллонтай

Пресс-служба "Почты России" оказалась непричастна к разбросанным листовкам на улице Коллонтай.

Представители “Почты России” официально заявили, что организация не причастна к сегодняшнему инциденту с разбросанными “письмами” на улице Коллонтай. По сообщениям сотрудников компании, выезд на место позволил им осмотреть листовки и заключить, что они не имеют никакого отношения к корреспонденции “Почты России”.