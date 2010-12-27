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"Почта России" официально опровергла информацию о потерянных письмах на улице Коллонтай
Сегодня, 13:01
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lesjasap
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"Почта России" официально опровергла информацию о потерянных письмах на улице Коллонтай

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Пресс-служба "Почты России" оказалась непричастна к разбросанным листовкам на улице Коллонтай.

Представители “Почты России” официально заявили, что организация не причастна к сегодняшнему инциденту с разбросанными “письмами” на улице Коллонтай. По сообщениям сотрудников компании, выезд на место позволил им осмотреть листовки и заключить, что они не имеют никакого отношения к корреспонденции “Почты России”.
 
На сделанных фотографиях видно, что по дороге разбросаны рекламные отправления без почтовой маркировки, не имеющие отношения к "Почте России". Напомним, что ранее утром очевидцы сообщили, что увидели на пересечении улицы Коллонтай и Дальневосточного проспекта потерянные письма в большом количестве.
 
Теги: дальневосточный проспект , официальный комментарий , почта россии , улица коллонтай
Категории: Новости России

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