"Петроэлектросбыт" открыл информационно-расчетный центр

Новое подразделение будет напрямую взаимодействовать с горожанами.

У "Петроэлектросбыта" появилось новое подразделение - информационно-расчетный центр. Оно было зарегистрировано в январе этого года. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Представители "Петроэлектросбыта" уже объявляли о создании структуры, которая будет отвечать за расчеты с населением Петербурга. На деятельности, которая связана с обслуживанием бытовых потребителей в городе, это не никак не отразится.

Добавим, что руководителем информационно-расчетного центра предприятия стал Денис Шабарин, который до этого возглавлял аналогичную структуру в Ленинградской области.

Ранее мы рассказали о том, что петербуржцы накопили 14 млрд рублей долгов за коммунальные услуги.

Фото: ВКонтакте / АО "ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ"