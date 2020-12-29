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"Петроэлектросбыт" открыл информационно-расчетный центр
Сегодня, 12:01
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lizapoluda

"Петроэлектросбыт" открыл информационно-расчетный центр

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Новое подразделение будет напрямую взаимодействовать с горожанами.

У "Петроэлектросбыта" появилось новое подразделение -  информационно-расчетный центр. Оно было зарегистрировано в январе этого года. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. 

Представители "Петроэлектросбыта" уже объявляли о создании структуры, которая будет отвечать за расчеты с населением Петербурга. На деятельности, которая связана с обслуживанием бытовых потребителей в городе, это не никак не отразится.

Добавим, что руководителем информационно-расчетного центра предприятия стал Денис Шабарин, который до этого возглавлял аналогичную структуру в  Ленинградской области.

Ранее мы рассказали о том, что петербуржцы накопили 14 млрд рублей долгов за коммунальные услуги.

Фото:  ВКонтакте / АО "ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ"

Теги: единый информационно-расчетный центр, зао петроэлектросбыт, санкт-петербург, услуги для населения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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