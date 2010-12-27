Петербуржцам простят неоплаченные пени за электричество

Штрафы аннулируются вне зависимости от того, какой они величины и как давно они начислены.

Начисленные и неоплаченные пени жителям Петербурга и Ленинградской области, которые оплатили все имеющиеся долги за электричество и своевременно погасили счета в сентябре и октябре 2018 года, будут аннулироваться. Это относиться к клиентам "Петербургской сбытовой компании" и "Петроэлектросбыта". Об этом сообщают городские СМИ.

Штрафы аннулируются вне зависимости от того, какой они величины и как давно они начислены. Для этого должны быть соблюдены три условия:

- отсутствие задолженности за электроэнергии;



- наличие учетной записи в личном кабинете с привязанным абонентским номером и с указанными контактными данными;



- своевременная оплата счетов и передача показаний прибора учета электроэнергии за сентябрь и октябрь 2018 года.

В прошлый раз пеневая амнистия состоялась 4 года назад. На сегодняшний день 58 тысяч граждан имеют общую задолженность за электроэнергию 290 миллионов рублей.

Ранее неплательщики Петербурга отдали за электричество 185 миллионов рублей.

Фото: Pixabay.com









