В Петербурге зарезали девушку в ее квартире

В Петербурге преступник убил женщину и пытался сжечь ее тело.

В Санкт-Петербурге 12 сентября в квартире на проспекте Большевиков обнаружили тело 35-летней девушки. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

Погибшую женщину нашли вечером, в ее квартире. Установлена, что на теле погибшей имеются признаки насильственной смерти. По данным "Оперативного прикрытия", жертва погибла от ранения живота, предположительно режущим предметом. По некоторым предположениям, преступник пытался избавиться от трупа, так как тело погибшей на 80% обоженно.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что в Новом Девяткино кавказца расстреляли из автомата .