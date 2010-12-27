В Новом Девяткино кавказца расстреляли из автомата

В Новом Девяткино мужчина жестоко застрелил иностранного гражданина.

В поселке Новое Девяткино утром 13 сентября был застрелен мужчина кавказской национальности. Выстрелы услышали соседи из близлежащих домов. Инцидент произошел около дома номер 94 по Школьной улице. По словам очевидцев, прозвучало не менее пяти выстрелов из автомата.

Как выяснилось позже, пострадавшим оказался гражданин Азербайджана. Его госпитализировали в Токсовскую больницу, однако, от полученных ранений мужчина скончался.

Подозреваемый в преступлении задержан по “горячим следам”. Это 47-летний неработающий мужчина. Сотрудники полиции изъяли у него карабин ”Сайга”. Мотивы убийства устанавливаются.