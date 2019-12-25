"Петербургский нефтяной терминал" провел замеры выбросов нефтепродуктов

Замеры проводились в течение четырех дней.

"Петербургский нефтяной терминал" провел замеры содержания в воздухе паров нефтепродуктов. Исследования показали, что на границе санитарно-защитной зоны и в близлежащих жилых кварталах показатель находится в пределах нормы, сообщили в "Аругументах и Фактах в Санкт-Петербурге".

Замеры проводились 29, 30, 31 июля и 6 августа в жилых района на Маршала Казакова и на участке Канонерского острова. В них принимали участие экологическая лаборатория "ПТК - Аналитик" и "Центр экологических исследований и мониторинга".

Ни один показатель не превысил предельно-допустимую концентрацию паров нефти в воздухе, а некоторые оказались ниже в несколько раз.

Терминал готовится провести проект реконструкции так называемой "старой" части - советское оборудование постройки 1960-х годов будет заменено на новое – самое экологически безопасное. Помимо резервуаров, построенных по технологии "стакан в стакане" и современных сливных эстакад мы установим пароуловители и рекуператоры, чтобы максимально снизить риски неприятных запахов. заявил главный инженер ПНТ Юрий Каторгин.

Фото: oilterminal.ru