"Пассажиравтотранс" закупит 200 новых автобусов для Петербурга

Первые сто автобусов должны прибыть в город весной 2020 года.

В Петербурге появятся 200 новых автобусов, их закупит "Пассажиравтотранс", сообщила пресс-служба предприятия.

Ранее был объявлен аукцион на приобретение первой партии - 100 двухсекционных автобусов на 163 места. Их должны доставить в Петербург в период с марта по май 2020 года, так как на автобуса планируют перевозить болельщиков Евро-2020. На обновление автобусного парка уйдет 2,3 млрд рублей.

Объявить о закупке второй партии должны в ближайшее время.

Автобусы должны соответствовать определенным требованиям: иметь низкий пол, экологический класс не ниже Евро-5, оборудование для бесконтактной оплаты проезда, зарядные устройства для телефонов, а также быть приспособленным для маломобильных пассажиров.

Организация собиралась закупить новые автобусы еще в июле, однако позже решение отменили: необходимо было скорректировать техническое задание.

Фото: Piter.TV