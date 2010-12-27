"Парк Победы" подготовят к реконструкции в 2021 году

ООО "Петеровский фарватер", выигравший тендер, подготовит проектную документацию для реконструкции станции "Парк Победы". Цена подготовки проекта – 144,9 млн рублей.
Конкурс завершился 25 апреля - данная информация появилась на сайте госзакупок. Победитель конкурса снизил цену контракта на 0,5% до 144,9 млн с 145,7 млн рублей.
Подрядчику необходимо будет подготовить проект реконструкции вестибюля станции метро "Парк Победы". В проекте должны присутствовать такие пункты:
- замена эскалаторов;
- подготовка обоснования выбранных проектных решений и применяемых технологий, оборудования и материалов;
- расчёты эксплуатационных затрат;
- анализ экономической целесообразности принятых проектных решений.
Срок сдачи проекта - 12 мая 2021 года.
Ранее Piter.TV сообщал, что станцию "Академическую" закрыли на вход и выход.
Фото: Piter.TV