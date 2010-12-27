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"Парк Победы" подготовят к реконструкции в 2021 году
Сегодня, 22:10
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ProkVad
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"Парк Победы" подготовят к реконструкции в 2021 году

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Стоимость подготовки проекта составит 144,9 млн рублей.

ООО "Петеровский фарватер", выигравший тендер, подготовит проектную документацию для реконструкции станции "Парк Победы". Цена подготовки проекта – 144,9 млн рублей.

Конкурс завершился 25 апреля - данная информация появилась на сайте госзакупок. Победитель конкурса снизил цену контракта на 0,5% до 144,9 млн с 145,7 млн рублей.

Подрядчику необходимо будет подготовить проект реконструкции вестибюля станции метро "Парк Победы". В проекте должны присутствовать такие пункты:

  • замена эскалаторов;
  • подготовка обоснования выбранных проектных решений и применяемых технологий, оборудования и материалов;
  • расчёты эксплуатационных затрат;
  • анализ экономической целесообразности принятых проектных решений.

Срок сдачи проекта - 12 мая 2021 года.

Ранее Piter.TV сообщал, что станцию "Академическую" закрыли на вход и выход.

Фото: Piter.TV

Теги: метро , парк победы , подземка , реконструкция
Категории: Лента новостей Новости СПб

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