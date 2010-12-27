"Академическую" закрыли из-за бесхозного предмета

"Академическую" закрыли для пассажиров на вход и выход. Об этом сообщает пресс-служба подземки.
Сегодня, 25 апреля, в 20.45 станцию метро "Академическая" закрыли в связи с обнаружением бесхозного предмета. Станция закрыта на вход и выход.
ГКУ "Организатор перевозок" рекомендует добираться наземным транспортом:
↔️ ст. м. "Политехническая"
▫️ трамвай: 38.
↔️ ст. м. "Гражданский проспект"
▫️ автобус: 60, 93, 176, 177;
▫️ троллейбус: 6.
↔️ ст. м. "Пл. Мужества"
▫️ автобус: 40;
▫️ трамвай: 38;
▫️ троллейбус: 6.
Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург