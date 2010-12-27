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"Академическую" закрыли из-за бесхозного предмета
Сегодня, 21:28
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ProkVad
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"Академическую" закрыли из-за бесхозного предмета

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Станция закрыта на вход и выход.

"Академическую" закрыли для пассажиров на вход и выход. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

Сегодня, 25 апреля, в 20.45 станцию метро "Академическая" закрыли в связи с обнаружением бесхозного предмета. Станция закрыта на вход и выход.

ГКУ "Организатор перевозок" рекомендует добираться наземным транспортом:

↔️ ст. м. "Политехническая"
▫️ трамвай: 38.

↔️ ст. м. "Гражданский проспект"
▫️ автобус: 60, 93, 176, 177;
▫️ троллейбус: 6.

↔️ ст. м. "Пл. Мужества"
▫️ автобус: 40;
▫️ трамвай: 38;
▫️ троллейбус: 6.

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: бесхозный предмет , метро , подземка
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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